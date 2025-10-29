Кремль готує суспільство до затяжної агресії та війни з НАТО

Москва відновлює радянські наративи про “жертовність” Росії перед обличчям зовнішньої агресії, щоб виправдати майбутню агресію проти Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону, а також довгострокову мобілізацію суспільства.

Російська служба зовнішньої розвідки (СЗР) поширила заяву про нібито підготовку Францією контингенту з 2000 військовослужбовців для відправки в Україну, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, це є частиною узгоджених зусиль Кремля виправдати заяви про те, що Росія воює з усім НАТО, а не лише з Україною. Часто СЗР використовують для поширення необґрунтованих звинувачень, спрямованих на послаблення підтримки України та створення сумнівів щодо власних провокацій РФ проти членів НАТО.

Аналітики відзначають, що з середини вересня 2025 року СЗР все частіше публікує заяви про нібито західні провокації, що є частиною інформаційно-психологічного елементу “нульової фази” підготовки Росії до можливої війни з НАТО.

"Відродження СЗР наративів радянської епохи про те, що Росія повинна захищати себе від уявних глобальних загроз, підтримує ширші зусилля Кремля щодо залучення внутрішньої підтримки затяжної війни в Україні та майбутнього конфлікту проти НАТО", — резюмують аналітики ISW.

Як повідомляло раніше ForUa, у разі прямого зіткнення з Росією НАТО знесе Калінінград і Севастополь у перші ж години.