У разі прямого зіткнення з Росією НАТО знесе Калінінград і Севастополь у перші ж години, — генерал США

Колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес заявив, що у разі прямого нападу Росії на країни НАТО, альянс здатен ліквідувати російські військові об’єкти у Калінінграді та Севастополі в перші години конфлікту. Про це генерал розповів в інтерв’ю проєкту «Вот так» телеканалу Belsat TV.

За його словами, уроки 2014 року показали, що Захід недостатньо рішуче реагував на агресію Росії в Україні, а Мінські угоди не зупинили її подальших дій. «Думаю, якщо повернутися до 2014 року, коли почалася війна, Європа, США й Канада загалом підтримували Україну, але багато країн усе ще були надто залежні від Росії в постачанні нафти й газу. Люди казали: «Та не драматизуйте, Росія — важлива країна, у неї є ядерна зброя».

«Якби ми були краще підготовлені і одразу після початку повномасштабного вторгнення чітко заявили: „Не смійте цього робити, інакше ми дамо Україні все необхідне“, ситуація могла б бути зовсім іншою», — зазначив Годжес.

Бен Годжес додав, що західні країни спершу надто покладалися на дипломатію та побоювалися застосування Росією ядерної зброї, замість того щоб надавати Україні всі необхідні ресурси для захисту суверенітету.

Генерал підкреслив, що прямі порівняння між Україною та потенційним нападом на країни НАТО недоречні через різну географію та військову підготовку. Якби Росія в 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її б знищили сили ВПС НАТО і сухопутні війська альянсу. Можна бути впевненим: Калінінград був би ліквідований у перші ж години. «У перші години — Калінінграда немає; усі російські об’єкти знищені. Будь-які військові об’єкти в Севастополі також», — заявив він.

На думку генерала, тепер Захід може винести урок із минулого, щоб запобігти подальшій агресії та зміцнити обороноздатність союзників НАТО на східному фланзі.

