Путін зайняв найжорсткішу позицію щодо України з початку вторгнення — розвідка США

Американська розвідка не бачить жодних ознак того, що Росія готова піти на компроміс у війні проти України. Аналіз, переданий членам Конгресу США цього місяця, показав, що Путін зараз займає більш жорстку позицію, ніж будь-коли, навіть на тлі великих втрат російських військ та економічних проблем усередині країни, повідомляє NBC News. Російський лідер прагне утримати контроль над українськими територіями та розширити вплив РФ, щоб виправдати людські та фінансові втрати.

За словами високопоставленого американського чиновника та представника Конгресу, така оцінка збігається з прогнозами американської та західної розвідки з лютого 2022 року, коли Путін віддав наказ про вторгнення в Україну.

Водночас президент США Дональд Трамп намагається виступати посередником у мирних переговорах. Білий дім, хоча і відмовився коментувати нову оцінку розвідки, послався на публічні заяви Трампа: "Колосальні санкції проти двох великих нафтових компаній, як сподівається президент, допоможуть покласти край війні. Він ясно дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства й укласти угоду про припинення війни".

Американські чиновники наголосили, що досягнення міцного миру залежить від готовності Росії вести сумлінні переговори.

Як повідомляло раніше ForUa, Сікорський зробив шокуючий прогноз щодо закінчення війни в Україні.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

санкціїпутінвійна в Українізакінчення війни в Українірозвідка США
