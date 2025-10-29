Сьогодні українці зможуть перевірити свою стійкість до фейків

У середу, 29 жовтня, о 09:30 стартує щорічний Національний тест із медіаграмотності. Тест допоможе українцям перевірити власну стійкість до фейків і маніпуляцій та відчути, як медіаграмотність стає найкращим захистом від інформаційного хаосу, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

У тесті передбачено 25 запитань у п’яти тематичних блоках:

- медіаграмотність і фактчекінг;

- достовірність медіа та вплив інформації;

- штучний інтелект;

- соціальні мережі;

- онлайн-безпека та протидія шахрайству.

Пройти тест можна буде з 29 жовтня о 09:30 на сайті filter.mcsc.gov.ua/test2025.

Доступ до тесту буде відкрито до 31 жовтня 23:59.

Після завершення тесту учасники одразу побачать свій результат, а згодом отримають електронний сертифікат на електронну пошту. Правильні відповіді команда «Фільтру» оприлюднить протягом двох тижнів після завершення тестування.

Учасники, які наберуть найбільшу кількість балів, зможуть взяти участь у розіграші 25 призів від партнерів проєкту — артпледів за мотивами робіт Марії Примаченко («Звірі в Болотні») та павербанків. Переможців визначать за допомогою рандомайзера. Для участі в розіграші тест можна пройти лише один раз — повторні спроби не зараховуються.

Варто зазначити, що у 2024 році Національний тест із медіаграмотності пройшла рекордна кількість українців: 236 237 осіб розпочали тест, із них 76 323 завершили його повністю. Для порівняння, у 2023 році тест до кінця пройшли 13 980 учасників.

