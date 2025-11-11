«Багет‑ракета» може змінити підхід до захисту від дронових атак

Естонська компанія Frankenburg Technologies представила міні‑ракету класу «земля‑повітря» Mark 1, створену спеціально для перехоплення ударних дронів, таких як Shahed. Розробники називають її дешевим масовим рішенням, здатним змінити підхід до оборони від безпілотних атак, повідомляє The Telegraph.

За даними компанії, довжина ракети всього 65 см, швидкість — понад 1200 км/год, а дальність ураження до 2 км. Ціна однієї ракети становить близько 50 тисяч доларів, що в 80 разів дешевше за систему Patriot і порівняно з вартістю одного Shahed (~20 тис. $).

Ракета оснащена елементами штучного інтелекту, що дозволяє їй автономно розпізнавати та відслідковувати ціль без постійного зв’язку із землею, роблячи її стійкою до радіоелектронного глушення. "Її можна запустити і залишити без контролю — вона сама знайде дрон і знищить його", — зазначив колишній чиновник Міноборони Естонії, ініціатор проекту Кусті Салм.

Водночас ракета має обмежену дальність і може бути чутливою до екстремальних погодних умов. Проте автори проекту вважають, що дешеві та масові рішення стануть ключовими для захисту Європи від ударних дронів протягом наступних 5–10 років.

Проект з’явився на тлі війни в Україні, де регулярні дрон-атаки по цивільній та критичній інфраструктурі показали потребу в недорогих масових системах перехоплення. Використання дорогих ракет ППО проти дешевих дронів стало економічно невигідним, зазначають розробники.

У проекті беруть участь інженери з різних країн НАТО, зокрема фахівці, які працювали над IRIS‑T та іншими ракетними системами. Компанія вже відкрила два заводи у країнах альянсу і розраховує на масове виробництво — сотні ракет на добу.

