Наказ Нетаньягу: Завдати «негайних і потужних ударів» по Газі після порушень перемир’я з боку ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу віддав наказ військовим негайно завдати потужних ударів по Сектору Гази у відповідь на порушення домовленостей терористичним угрупованням ХАМАС.

Про це йдеться у заяві Офісу глави уряду Ізраїлю в соцмережі Х.

Ключові причини відновлення ударів, за даними The Times of Israel:

Напад на ЦАХАЛ. Рішення було ухвалене невдовзі після того, як війська Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зазнали нападу на півдні Сектору Гази. Зволікання з поверненням тіл заручників. Ізраїль обурений черговими порушеннями з боку ХАМАС, пов’язаними з поверненням тіл заручників. За даними Ізраїлю, ХАМАС має доступ до багатьох тіл, що залишилися в Секторі Гази, і зволікає з їхнім поверненням, що є порушенням умов угоди про припинення вогню, яку підтримують США.

ForUA нагадує, раніше Дональд Трамп, який сприяв укладенню мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС, заявив, що силою роззброїть терористичне угруповання, якщо воно не зробить цього самотужки.