Атаки РФ дронами на цивільних визнали воєнними злочинами, – звіт ООН

Комісія ООН з прав людини дійшла висновку, що атаки російських безпілотників на цивільне населення на південному сході України є злочинами проти людяності та воєнними злочинами.

Про це йдеться у звіті, опублікованому комісією цього тижня, повідомляє The Guardian.

У документі зазначається, що російські війська, які діють за наказом Генштабу РФ, систематично використовували безпілотники для навмисного завдання ударів по цивільному населенню та цивільних об’єктах, завдаючи шкоди та руйнувань.

Звіт був складений незалежною міжнародною комісією ООН з розслідування подій в Україні, незалежним органом, який підзвітний ООН. В останньому звіті розглядалися три регіони України – Херсонщина, Миколаївщина та Дніпропетровщина, де за останній рік інтенсивність атак безпілотників зросла.

Росіяни використовували в атаках різні моделі “малих, малопотужних і недорогих” дронів, зазвичай оснащених камерами та системою наведення. Деякі з них вибухають при зіткненні, а інші скидають вибухівку зверху.

Посилаючись на місцеві органи влади, у звіті оцінюється, що за останній рік у трьох регіонах понад 200 цивільних осіб загинули від російських дронів малої дальності, а 2 тис. отримали поранення. Автори звіту провели понад 200 інтерв’ю та переглянули понад 500 відеодоказів.

У звіті зазначається, що атаки здійснювалися “у межах скоординованої політики вигнання цивільних осіб з цих територій і є злочином проти людяності, що полягає у примусовому переселенні населення”.

У розділі звіту виконавці згадано командувача угруповання військ Михайла Теплинського, який підпорядковується начальнику Генштабу РФ Валерію Герасимову. Також задокументовано візит міністра оборони РФ до штабу угруповання для обговорення застосування дронів.

Крім того, Комісія встановила “нормативно-правову основу, що дозволяє такі дії”, і фіксує участь цивільних посадовців, зокрема так званого губернатора Запорізької області, у системі депортацій та примусового переміщення українців.

Голова комісії Ерік Месе зазначив, що всі зібрані матеріали передаються Раді ООН з прав людини та Міжнародному кримінальному суду, а також відстежується створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Серед посадовців, що активно підтримують атаки дронів, згадано гауляйтера Володимира Сальдо.