100 днів роботи уряду: Зеленський обговорив з міністрами доступні ліки, культуру, освіту

Міністр охорони здоровʼя України повинен забезпечити конкретні результати для того, щоб люди дійсно відчули більшу доступність медичних препаратів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради з урядовцями щодо результатів уряду України за 100 днів роботи.

Під час наради обговорили проблематику в сфері охорони здоровʼя, зокрема ситуацію з цінами та доступністю ліків.

Водночас залишаються завдання щодо залучення ресурсів та коштів у сферу культури в час війни у віцепремʼєр-міністра з гуманітарної політики – міністра культури. Як звернув увагу Зеленський, є країни, які готові допомогти.

Окремо та дуже детально українська сторона працює щодо освітньої сфери, щоб наступного року забезпечити підвищення зарплати та вчителям у школах, а також викладачам у закладах вищої освіти, наголосив глава держави.

Президент доручив міністру фінансів опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які мають спрямовуватися кошти від заморожених російських активів.

На його думку, в сфері політики героїв та створення можливостей для українських ветеранів має бути значно більше активності та результатів – це відповідальність всієї системи влади.