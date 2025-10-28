﻿
Полiтика

Зеленський вимагає вже з листопада запустити контрольований експорт української зброї

Президент Володимир Зеленський провів нараду з членами Кабінету міністрів за підсумками перших 100 днів роботи уряду – про це він повідомив 28 жовтня.

Він повідомив, що від урядовців очікуються «чіткі результати», зокрема, в сфері оборони. Поміж іншого, міністр оборони має забезпечити «повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків».

«Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави», – заявив він.

Президент додав, що на нараді обговорювали ситуацію в сфері охорони здоровʼя, зокрема, ситуацію з цінами на ліки та доступністю ліків. Також нарада стосувалася фінансування суспільних потреб, імпорту газу та відновлення.

На початку жовтня Зеленський висловив думку, що настав час «запускати експорт нашої української зброї», маючи на увазі ті типи зброї, які є в профіциті і можуть бути експортовані, щб забезпечити фінансування для іншого озброєння.

У вересні президент заявляв, що майже 60% зброї, яку використовують українські військові, – це українська зброя.

 Автор: Богдан Моримух

