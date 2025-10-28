Навколо затримання окупантами в Криму українського науковця виник дипломатичний скандал

Розгорівся дипломатичний скандал через незаконне затримання українського науковця, якого Кремль звинувачує в підриві російського промислового вилову криля в Антарктиці. Про це пише The Guardian.

Видання ознайомилося з документом, який російська влада передала адвокатам Пшеничнова — у ньому викладено суть обвинувачень.

70-річний Леонід Пшеничнов — український біолог і фахівець з Антарктики — має багаторічний досвід наукових досліджень і внесків у природоохоронну справу, зокрема підтримку створення морських заповідників у регіоні.

Він готувався до поїздки в Австралію на конференцію, присвячену захисту антарктичної морської фауни, коли його заарештували на території окупованого Криму. Відтоді російська сторона звинувачує його у державній зраді.

У документі науковця описано як «громадянина Російської Федерації», який «перейшов на бік ворога», допомагаючи українській делегації на антарктичній конференції, організованій Комісією зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR) у Гобарті, Тасманія.

У документі Пшеничнова звинувачують у тому, що він використав свої наукові дослідження для підриву російського промислового вилову криля в Антарктиці, підтримавши українську пропозицію щодо обмеження його вилову. Такі ініціативи, йдеться в ордері на арешт, завдають шкоди економічним інтересам Росії.

CCAMLR — міжнародна комісія, створена конвенцією 1982 року, до складу якої входять 27 країн — готується до обговорення можливості створення морського заповідника (MPA) навколо Антарктичного півострова для захисту криля — дрібного ракоподібного, що є однією з основ харчового ланцюга в Південному океані.

Китай і Росія, які протягом десятиліть блокували створення заповідників у регіоні, зазнають критики з боку аналітиків і природоохоронців за спільні дії, спрямовані на послаблення обмежень щодо вилову криля. Цього року вперше обсяги вилову криля в антарктичних водах, за оцінками науковців, досягли рівня, що загрожує екосистемі.

Австралія заявила про «глибоке занепокоєння» у зв’язку з затриманням науковця, а Велика Британія закликала Москву звільнити «всіх цивільних, затриманих безпідставно».

Колеги-науковці назвали Пшеничнова «видатним» фахівцем і «дуже доброю» людиною. Його затримання вони охарактеризували як «жахливе», додавши, що через проблеми зі здоров’ям колеги «всі надзвичайно стурбовані».

У перший день конференції посол України в Австралії Василь Мірошниченко повідомив делегатам про свій «глибокий шок» після звістки про «незаконне ув’язнення» науковця і закликав інші сторони комісії — серед яких Австралія, США, Японія, Росія та Китай — засудити дії Москви.

«Чи прийнятно, щоб спільнота CCAMLR залишалася осторонь, поки український біолог, який присвятив життя вивченню, збереженню та раціональному використанню антарктичних морських ресурсів, зазнає переслідувань і ув’язнення з боку Росії?» — сказав він.

Пшеничнов проводить дослідження для CCAMLR — частини антарктичної договірної системи — з 1983 року, а з 1994-го бере участь у її роботі як український науковець.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко сказав The Guardian: «Він — науковець, не чиновник і не політик. Це сфабриковані звинувачення, його затримання — безпідставне».

Звинувачення у державній зраді проти Пшеничнова, за словами посла, безпосередньо пов’язані з його науковим внеском у діяльність CCAMLR. У 2023 році ватажок рашистів Владімір Путін підвищив максимальне покарання за державну зраду — з 20 років до довічного ув’язнення.

«Його змусили отримати російський паспорт, коли він перебував із родиною в тимчасово окупованому Криму, а тепер його свавільно звинувачують у «загрозі безпеці Російської Федерації», — зазначив Мірошниченко.

Посол повідомив, що його заступник збирає підписи країн під листом до Москви з вимогою звільнити Пшеничнова.

Доктор Євгеній А. Пахомов, біолог-океанограф з Університету Британської Колумбії (Канада), який опублікував із Пшеничновим дві наукові статті та знає його вже 30 років, сказав: «Він дуже добра людина… має проблеми з колінними суглобами і потребує регулярних ін’єкцій. Ми всі страшенно непокоїмося».

Океанограф Валерій Парамонов назвав Пшеничнова видатним науковцем, чий внесок у роботу CCAMLR «важко переоцінити».

Парамонов додав: «Єдина його проблема — це те, що він мав нещастя жити в Керчі, коли її захопили російські війська».

Ден Крокетт, виконавчий директор природоохоронної організації Blue Marine Foundation, заявив, що Пшеничнова ув’язнили «лише за те, що він надав наукові докази впливу вилову криля на антарктичну екосистему».