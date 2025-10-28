Сьома атака на газову інфраструктуру: постраждали виробничі потужності з видобутку газу на Полтавщині

Вночі 28 жовтня Україна зазнала вже сьомої з початку жовтня масованої атаки РФ на газову інфраструктуру, внаслідок якої є пошкодження виробничих потужностей на Полтавщині, повідомив голова правління компанії «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

«Сьогодні вночі сталася вже сьома у жовтні атака, постраждали виробничі потужності з видобутку газу на Полтавщині. Докладемо максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити обладнання», – сказав він під час брифінгу.

За його словами, попередні шість атак в жовтні призвели до значних руйнувань і втрат видобутку, тому є потреба у додатковому імпорті газу.

«Ми маємо стриманий оптимізм щодо залучення коштів, забезпечення імпорту додаткових обсягів газу для сталого проходження опалювального сезону. Проте слід бережливо ставитися до споживання кожного кубометру газу для того, щоб спільними зусиллями проходити жахіття війни, і щоб цей опалювальний сезон був сталим», – сказав голова правління компанії «Нафтогаз України».

Корецький додав, що достатньо «внутрішніх сил», запасу ремонтних частин для проведення максимально швидких відновлювальних робіт.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України та газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок російських атак в Україні запроваджуються графіки погодинних відключень.