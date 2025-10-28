Німецька "дочка" російської компанії "Роснефть" буде звільнена від нових енергетичних санкцій США, запроваджених адміністрацією президента Дональда Трампа, оскільки цей актив більше не перебуває під контролем Росії.

Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що американський уряд надав письмові гарантії щодо звільнення компанії від обмежувальних заходів.

"США випустили ввечері 27 жовтня "листа з гарантіями", в якому визнали, що діяльність компанії "Роснефть" у Німеччині була повністю відокремлена від російської материнської компанії", – розповіла міністерка у коментарі агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Німеччина звернулася до Вашингтона за роз'ясненнями після того, як адміністрація Трампа запровадила санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Ключові деталі:

Німецький уряд конфіскував активи компанії "Роснефть" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

З того часу термін довірчого управління цими активами неодноразово продовжувався.

"Роснефть Deutschland" володіє акціями трьох німецьких нафтопереробних заводів.

Ці заводи забезпечують 12% загальної переробної потужності Німеччини, тому запровадження санкцій могло стати болючим для країни.

Раніше Німеччина мала домовленість з Росією про продаж "Роснефть Deutschland", потенційним покупцем розглядали Катар. Проте переговори провалились через те, що сторони не змогли домовитись про ціну.