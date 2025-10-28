Вівсянка чи рис: Експерти назвали найкорисніші пластівці для здоров'я

Вівсянка давно вважається "королевою сніданків" у багатьох країнах, зокрема в Україні. Однак у багатьох частинах світу, особливо в Азії, більшу популярність мають рисові пластівці. Це породило дискусію серед фахівців із харчування: які ж пластівці насправді є найкориснішими для здоров'я?
Поживний профіль: Битва гігантів
Для порівняння були проаналізовані ключові переваги обох продуктів. Рисові пластівці (особливо з цільного зерна) відзначаються своєю легкою засвоюваністю, низьким вмістом жиру та калорій, а також тим, що вони природно не містять глютену.
З іншого боку, вівсянка має значні переваги у ключових показниках:
Більше білка та клітковини: Вівсяні пластівці містять майже вдвічі більше білка (13,7 г проти 6,7 г на 100 г) і значно більше клітковини (10,6 г проти 1,1 г), що критично важливо для травлення та відчуття ситості.
Бета-глюкан: Унікальна клітковина, що міститься у вівсі, ефективно знижує рівень холестерину та підтримує здоров'я серця.
Низький глікемічний індекс (ГІ): Це головна перевага вівсянки. Завдяки нижчому ГІ, вона забезпечує повільне і рівномірне підвищення рівня цукру в крові, що робить її кращим вибором для людей з діабетом 2 типу та тих, хто контролює свою вагу.
|Показник (на 100 г)
|Вівсянка
|Рисові пластівці
|Перевага
|Білок
|13,7 г
|6,7 г
|Вівсянка
|Клітковина
|10,6 г
|1,1 г
|Вівсянка
|Вуглеводи
|66,3 г
|81,8 г
|Рисові пластівці
|Калорії
|389
|366
|Рисові пластівці
|Залізо
|4,7 мг
|1,5 мг
|Вівсянка
Вердикт: Переможець — Вівсянка, але не для всіх
Хоча обидва продукти мають багатий вміст вітамінів групи В та мінералів, експерти сходяться на думці, що загалом, вівсянка містить більше корисних поживних речовин. Завдяки високому вмісту білка, клітковини та низькому глікемічному індексу, вівсянка є більш універсальним і кращим вибором для контролю ваги, діабету та здоров'я серця.
Однак, рисові пластівці є незамінними для певних груп:
Безглютенова дієта: Рисові пластівці природно не містять глютену, що робить їх безпечним вибором для людей із целіакією.
Спортсмени та енергія: Вищий вміст вуглеводів при низькому вмісті жиру робить рисові пластівці чудовим джерелом швидкої енергії для спортсменів або людей з високими фізичними навантаженнями.
Проблеми з травленням: Вони також вважаються більш легкозасвоюваними, ніж вівсянка.
Висновок: Для щоденного збалансованого харчування та максимальної користі для серця та рівня цукру в крові вівсянка виходить на перше місце. Але для тих, хто має непереносимість глютену або потребує швидкого енергетичного підживлення, рисові пластівці — це найкращий варіант.
Автор: Галина Роюк