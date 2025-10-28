Вівсянка чи рис: Експерти назвали найкорисніші пластівці для здоров'я

Вівсянка давно вважається "королевою сніданків" у багатьох країнах, зокрема в Україні. Однак у багатьох частинах світу, особливо в Азії, більшу популярність мають рисові пластівці. Це породило дискусію серед фахівців із харчування: які ж пластівці насправді є найкориснішими для здоров'я?

Поживний профіль: Битва гігантів

Для порівняння були проаналізовані ключові переваги обох продуктів. Рисові пластівці (особливо з цільного зерна) відзначаються своєю легкою засвоюваністю, низьким вмістом жиру та калорій, а також тим, що вони природно не містять глютену.

З іншого боку, вівсянка має значні переваги у ключових показниках:

Більше білка та клітковини: Вівсяні пластівці містять майже вдвічі більше білка (13,7 г проти 6,7 г на 100 г) і значно більше клітковини (10,6 г проти 1,1 г), що критично важливо для травлення та відчуття ситості.

Бета-глюкан: Унікальна клітковина, що міститься у вівсі, ефективно знижує рівень холестерину та підтримує здоров'я серця.

Низький глікемічний індекс (ГІ): Це головна перевага вівсянки. Завдяки нижчому ГІ, вона забезпечує повільне і рівномірне підвищення рівня цукру в крові, що робить її кращим вибором для людей з діабетом 2 типу та тих, хто контролює свою вагу.

Показник (на 100 г) Вівсянка Рисові пластівці Перевага Білок 13,7 г 6,7 г Вівсянка Клітковина 10,6 г 1,1 г Вівсянка Вуглеводи 66,3 г 81,8 г Рисові пластівці Калорії 389 366 Рисові пластівці Залізо 4,7 мг 1,5 мг Вівсянка

Вердикт: Переможець — Вівсянка, але не для всіх

Хоча обидва продукти мають багатий вміст вітамінів групи В та мінералів, експерти сходяться на думці, що загалом, вівсянка містить більше корисних поживних речовин. Завдяки високому вмісту білка, клітковини та низькому глікемічному індексу, вівсянка є більш універсальним і кращим вибором для контролю ваги, діабету та здоров'я серця.

Однак, рисові пластівці є незамінними для певних груп:

Безглютенова дієта: Рисові пластівці природно не містять глютену, що робить їх безпечним вибором для людей із целіакією.

Спортсмени та енергія: Вищий вміст вуглеводів при низькому вмісті жиру робить рисові пластівці чудовим джерелом швидкої енергії для спортсменів або людей з високими фізичними навантаженнями.

Проблеми з травленням: Вони також вважаються більш легкозасвоюваними, ніж вівсянка.

Висновок: Для щоденного збалансованого харчування та максимальної користі для серця та рівня цукру в крові вівсянка виходить на перше місце. Але для тих, хто має непереносимість глютену або потребує швидкого енергетичного підживлення, рисові пластівці — це найкращий варіант.

