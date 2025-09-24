﻿
Здоров'я

Медики назвали продукти - ключ до здорового кишечника та міцного імунітету

Нове дослідження, проведене бразильськими вченими, підкреслює, що регулярне споживання фруктів може значно покращити здоров'я кишечника, зменшити запалення та зміцнити імунітет. 

Група експертів з Державного університету Кампінаса (Бразилія) опублікувала огляд у журналі «Функціональні продукти харчування», де детально пояснила механізми впливу фруктів на наш організм.

Як фрукти допомагають нашому здоров'ю?

  • Зменшення запалення та стресу. Фрукти містять поліфеноли та інші біоактивні речовини, які є потужними антиоксидантами. Вони допомагають боротися з оксидативним стресом та знижувати запальні процеси в організмі.

  • Покращення роботи кишечника. Завдяки високому вмісту клітковини, фрукти допомагають боротися із запорами, збільшуючи об'єм стільця та стимулюючи перистальтику кишечника.

  • Збільшення мікробного різноманіття. Пребіотичні волокна у фруктах є «їжею» для корисної мікрофлори кишечника. Це зміцнює імунну систему та підтримує баланс мікроорганізмів, що є критично важливим для загального здоров'я.

Які фрукти є найкориснішими?

Дослідники виділяють певні фрукти, які мають особливо позитивний вплив на здоров'я кишечника, зокрема:

  • манго;

  • ківі;

  • авокадо;

  • різні види ягід.

Ці фрукти не лише сприяють регенерації тканин, але й допомагають відновлювати здорову кишкову мікрофлору.

Важлива порада: обирайте цілі фрукти, а не соки

Експерти наголошують, що для максимальної користі слід вживати цілі фрукти, а не фруктові соки. Це дозволяє отримувати всю необхідну клітковину, яка є ключовою для здоров'я кишечника.

Раніше медики з'ясували, який популярний напій зміцнює імунну систему організму.

 Автор: Галина Роюк

