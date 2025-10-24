Як рослинна дієта впливає на когнітивні здібності та ризик деменції - дослідження

Чи може виключно рослинна дієта зашкодити когнітивним здібностям? Або ж вона може навіть бути корисною для когнітивного здоров'я? У нещодавньому огляді дослідники з Університету Лаваля, Університету Модени та Реджо-Емілії, а також Школи громадського здоров'я Бостонського університету досліджували вплив вегетаріанської та веганської дієт на когнітивні здібності. Результати були опубліковані в журналі Advances in Nutrition.

Переваги багатої на рослини дієти

Дослідники повідомляють, що харчові звички з високою часткою рослинної їжі, такі як середземноморська дієта або так звана дієта MIND, вже були чітко пов'язані з користю для когнітивного здоров'я в попередніх дослідженнях.

Однак вплив рослинної дієти на когнітивні здібності ще не був чітко з'ясований. Тому в цьому огляді дослідники досліджували, які зв'язки між рослинною дієтою та когнітивними здібностями можна фактично довести.

Вплив на когнітивні здібності?

Використовуючи дані 22 попередніх досліджень, команда визначила вплив вегетаріанської та веганської дієт на когнітивні функції, когнітивне зниження, ризик легких когнітивних порушень та більш тяжких когнітивних порушень, а також вплив на ризик деменції.

Також враховувалася якість рослинної дієти, і експерти створили індекси, які не лише визначали загальне дотримання рослинної дієти, але й дозволяли розрізняти здорову та нездорову рослинну дієту.

Знижений ризик когнітивних порушень

Подальший аналіз даних показав, що рослинна дієта значно знижує ризик когнітивних порушень загалом. Однак ризик деменції не зменшується, якщо розглядати рослинну дієту загалом.

За словами дослідників, нездорова рослинна дієта може значно збільшити ризик деменції, але здорова рослинна дієта знижує ймовірність деменції.

Рослинна дієта для профілактики деменції?

Загалом, харчові звички, що зосереджені на здоровій рослинній їжі та обмежують менш здорову рослинну їжу, пов'язані з меншим ризиком когнітивних порушень та деменції.

Таким чином, відповідні рекомендації щодо харчування також можуть служити для запобігання деменції. Однак, результати окремих досліджень були суперечливими, і зараз необхідні подальші високоякісні дослідження, щоб визначити вплив рослинної дієти на когнітивні здібності та ризик деменції, роблять висновок дослідники.

