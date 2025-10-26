﻿
Суспiльство

Ракетна атака на Київ знищила склад та офіс "Оптіма-Фарм", збитки наближаються до $100 млн

Внаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч на 25 жовтня було повністю зруйновано складський комплекс та офіс компанії "Оптіма-Фарм", яка є другим найбільшим фармацевтичним дистриб'ютором України.

За даними джерела "Економічної правди" на фармринку, склад компанії, що обслуговував центральні регіони країни, "знищений вщент".

У "Оптіма-Фармі" на запит ЕП підтвердили, що попередня сума збитків в результаті цієї атаки наближена до 100 мільйонів доларів. За інформацією з відкритих джерел, площа зруйнованого складу становила 29 тисяч квадратних метрів.

Це вже друга атака на об'єкти "Оптіма-Фарм" за останні місяці. Наприкінці серпня росіяни вже обстрілювали фармацевтичний склад компанії в результаті ракетної атаки на Київ.

Компанія "Оптіма-Фарм", яка працює на українському ринку 31 рік, є другим за розміром фармацевтичним дистриб'ютором в Україні після "БаДМ". Знищення її центрального логістичного вузла може суттєво ускладнити постачання медикаментів у низку регіонів країни.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київлікискладатка рфОптіма-Фармфармацевтичний дистриб'ютор
