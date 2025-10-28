Зима вирішить усе: Європа готує новий рівень підтримки України

Зима 2025 року може стати поворотною у війні проти Росії, і міжнародна підтримка України виходить на новий рівень. Європейські союзники обговорюють посилення допомоги, щоб країна змогла витримати російські удари та зберегти стійкість своєї енергетичної системи, повідомляє br.de.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні місяці стануть визначальними для України. «Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною захищатися», — наголосив політик від ХДС після переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та іншими представниками альянсу в Брюсселі.

Європейські дипломати підкреслюють, що йдеться не лише про військову допомогу, а й про підтримку енергетичного сектору, який став головною мішенню російських атак.

За словами Вадефуля, Берлін усвідомлює особливу відповідальність у координації зусиль партнерів. Міністр нагадав, що так звана Коаліція охочих у п’ятницю домовилася мобілізувати всі ресурси, аби Україна змогла витримати зиму. «Україна може розраховувати на Німеччину в будь-який час», — підкреслив глава МЗС.

Такі заяви прозвучали на тлі нової хвилі масованих російських атак по критичній інфраструктурі, спрямованих на підрив енергосистеми України напередодні холодного сезону. Берлін та партнери НАТО прагнуть не допустити, щоб ці удари послабили обороноздатність країни або поставили під загрозу постачання енергії населенню.

Німецька дипломатія наголошує, що стабільне енергопостачання взимку є не лише гуманітарним, а й стратегічним чинником. Від здатності України протистояти енергетичному шантажу залежить загальна динаміка війни та єдність західних союзників.

