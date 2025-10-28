Росія слабшає: американська розвідка назвала ключові проблеми

Кремль лише створює видимість, що поразка України у війні неминуча. Насправді Росія стикається з кількома серйозними перепонами, які не дозволяють їй здобути перемогу на полі бою, повідомляє La Stampa з посиланням на джерела в американській розвідці.

За інформацією високопосадовців розвідки США, серед чотирьох ключових проблем Росії:

- Складна економічна ситуація — зростання ВВП РФ у 2025 році сповільнилося до 0,6%, тоді як у 2024 році цей показник складав 4%. Зменшуються доходи від експорту нафти та газу.

- Масове залучення резервістів — у 2025 році до війська приєдналося 292 000 цивільних резервістів, проте темпи мобілізації сповільнилися після першого кварталу.

- Високий технологічно-військовий потенціал України — власні виробничі потужності БПЛА подвоїлися до 3 млн одиниць, а Україна розвиває точкові ракети, зокрема «Фламінго».

- Повільне просування російських військ на фронті, що супроводжується значними втратами особового складу та техніки.

Розвідка США зазначає, що президент Путін продовжує вірити у «впевнену перемогу», однак ця впевненість не відповідає реаліям. Попри те, що Росії вдалося підвищити ефективність ударних БПЛА «Шахед», Україна досягла суттєвих успіхів у розвитку власних безпілотних апаратів та ракетобудуванні.

