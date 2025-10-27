Розвідка США показала, що на полі бою наразі не перемагає ніхто, - Зеленський

Заяви російського керівництва про нібито успіхи на передовій у їхній агресивній війні проти України є хибними. Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє Axios.

За словами українського лідера, навіть розвідка США показала, що на полі бою наразі не перемагає ніхто.

Володимир Зеленський уточнив, що, за даними української розвідки, російський диктатор Володимир Путін таємно хвалився перед союзниками, що Росія окупує весь Донбас до 15 жовтня.

Однак цей термін уже минув і цього не сталося.

– Росія не може цього зробити. У неї недостатньо людей. Його сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми залишаємося здебільшого там, де стояли протягом останніх 2-3 місяців, – пояснив президент.

Український очільник зауважив, що українські генерали підрахували, що втрати Росії у війні проти України за 2025 рік уже сягнули 346 тис. убитими та пораненими.

Володимир Зеленський додав, що ця цифра є майже ідентичною кількості мобілізованих за цей час.

ForUA нагадує, Сили оборони України за останню добу ліквідували 800 російських окупантів.