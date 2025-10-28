Світло сьогодні вимикатимуть у кілька черг: в Україні запровадили нові графіки

Сьогодні, 28 жовтня, в українських регіонах знову запроваджено графіки відключень електроенергії. Вони набудуть чинності з 8:00 ранку. За даними «Укренерго», графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг діятимуть з 08:00 до 22:00. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності запроваджено з 07:00 до 22:00.

В енергетичній компанії попереджають, що час і обсяги відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українцям радять стежити за оновленнями від місцевих обленерго.

Заходи з обмеження споживання є вимушеними після масованого удару російських окупантів у ніч на 22 жовтня, коли ворог навмисно атакував енергетичні об’єкти, зокрема в Києві. Відтоді відключення електроенергії застосовують практично щодня, окрім неділі, 26 жовтня.

Російські війська з вересня посилили обстріли енергетичної інфраструктури України, особливо після зниження температури. Найскладніша ситуація наразі спостерігається у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях, де тривають ремонтні роботи, що ускладнюються постійними обстрілами.

