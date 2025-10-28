﻿
Свiт

Трамп назвав головних претендентів на посаду президента США у 2028 році

Трамп назвав головних претендентів на посаду президента США у 2028 році

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти балотуватися на посаду президента в 2028 році, але визнає неконституційність третього терміну. За його словами, головними претендентами на цю посаду є віцепрезидент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо. Про це Трамп повідомив журналістам на борту Air Force One, повідомляє Politico.

На запитання преси про можливість свого третього терміну, запропонованого колишнім стратегом Білого дому Стівом Бенноном, президент відповів: «Я б із задоволенням це зробив. У мене найкращі показники за всю історію». Трамп додав, що насправді ще не думав про це детально, і підкреслив: «У США є хороші люди». При цьому він назвав Марко Рубіо, який перебував у прескабіні, та похвалив Джей Ді Венса: «Очевидно, що Джей Ді чудовий. Чудовий віцепрезидент. Я не впевнений, що хтось буде висуватися проти цих двох».

Як повідомляло раніше ForUa, спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа запросили до України.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ТрампРубіоДжей Ді Венстретій термінкандидати у президенти СШАвибори-2028
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

На Закарпатті викрили банду, яка продавала наркотики та перевозила ухилянтів
Надзвичайні події 27.10.2025 22:24:36
На Закарпатті викрили банду, яка продавала наркотики та перевозила ухилянтів
Читати
Головна ціль росіян - Покровськ, бої тривають і в місті, - Зеленський
Війна 27.10.2025 22:05:12
Головна ціль росіян - Покровськ, бої тривають і в місті, - Зеленський
Читати
Для підтримки енергетики: Естонія виділяє ще 150 тис. євро України
Економіка 27.10.2025 21:46:26
Для підтримки енергетики: Естонія виділяє ще 150 тис. євро України
Читати

Популярнi статтi