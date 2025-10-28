Трамп назвав головних претендентів на посаду президента США у 2028 році

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти балотуватися на посаду президента в 2028 році, але визнає неконституційність третього терміну. За його словами, головними претендентами на цю посаду є віцепрезидент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо. Про це Трамп повідомив журналістам на борту Air Force One, повідомляє Politico.

На запитання преси про можливість свого третього терміну, запропонованого колишнім стратегом Білого дому Стівом Бенноном, президент відповів: «Я б із задоволенням це зробив. У мене найкращі показники за всю історію». Трамп додав, що насправді ще не думав про це детально, і підкреслив: «У США є хороші люди». При цьому він назвав Марко Рубіо, який перебував у прескабіні, та похвалив Джей Ді Венса: «Очевидно, що Джей Ді чудовий. Чудовий віцепрезидент. Я не впевнений, що хтось буде висуватися проти цих двох».

