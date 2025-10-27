Король Чарльз ІІІ відкрив перший меморіал ЛГБТ-військовим

Король Великої Британії Чарльз III відкрив перший у країні меморіал, присвячений військовослужбовцям із ЛГБТ-спільноти. Це стало його першим офіційним заходом на підтримку ЛГБТ-спільноти, передає Reuters.

Пам’ятник під назвою “Відкрите послання” (оригінал: “Open Letter”) встановили у Національному меморіальному дендропарку в Стаффордширі. Його створили, щоб ушанувати тих, хто служить зараз, і згадати ветеранів, яких дискримінували через заборону відкрито бути геями чи лесбійками у британській армії.

Цю заборону скасували лише у 2000 році – через 33 роки після часткової декриміналізації чоловічої гомосексуальності в Англії та Уельсі. Бронзова скульптура нагадує зім’ятий аркуш листа.

Король Чарльз відкрив перший у Британії меморіал ЛГБТ-військовим

На ньому вирізьблені слова з особистих повідомлень, які колись використовували як докази проти військових. Король Чарльз, головнокомандувач британських збройних сил, прибув на церемонію у темному костюмі з орденами та військовими медалями. Він поклав квіти до меморіалу.

Бригадир Клер Філліпс, яка відкрито називає себе лесбійкою, сказала, що цей пам’ятник має для неї особливе значення.

“Це неймовірний спосіб показати, як сильно постраждали люди від заборони. Дизайн меморіалу використовує слова наших ветеранів, щоб почати процес примирення”, – сказала вона Sky News.

Сержант Аластейр Сміт, який служить із 1998 року, зазначив, що хоча ставлення в армії з часом змінилося, у цивільному житті йому доводилося стикатися з упередженнями.

“У спільноті ЛГБТ є люди з великою рішучістю та бажанням служити своїй країні, попри всі перешкоди“, – наголосив він.

ForUA зазначає, що відкриття меморіалу відбулося після звіту незалежного розслідування, замовленого британським урядом. У ньому йдеться про системні зловживання, включно із сексуальними домаганнями та звільненнями військових через їхню орієнтацію.

Постраждалим уряд пообіцяв компенсацію у вигляді 70 тис. фунтів стерлінгів.