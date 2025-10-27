В «Укренерго» поновили відключення світла на 28 жовтня

У вівторок, 28 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії, повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень: з 08:00 до 22:00 – обсягом від 1 до 2 черг

Графіки обмеження потужності: з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів

У компанії попередили, що час та обсяг застосування обмежень може змінитись.

– Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! – закликали в "Укренерго".

16 жовтня голова правління НЕК “Укренерго” Віталій Зайченко наголосив, що росіяни змінили тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі та намагаються поступово довести систему до знищення.

Зауважимо, за минулі сім днів російські окупанти тричі здійснили масовані атаки на об’єкти газової інфраструктури “Нафтогазу”. Цієї ночі під удар потрапила одна з ТЕЦ компанії.

До цього упродовж тижня ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакував критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

– Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати. Підтримуємо та бережемо один одного. Все відновимо. Все відбудуємо, – зазначив голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький.

Усі служби компанії працюють у посиленому режимі.