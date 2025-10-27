Документальність, глибока інтимність і культурна пам’ять: у Ковелі відбулася презентація нового роману

У Ковельській публічній бібліотеці відбулася презентація роману Костянтина Коверзнєва "Останнє Різдво перед кінцем світу".

Захід зібрав шанувальників сучасної української літератури, читачів міста, повідомляють на сторінці КЗ "Публічна бібліотека" Ковельської територіальної громади: "Під час зустрічі автор розповів про себе та, звісно, про історію створення книги, її ключові ідеї. Пані Катерина, дружина автора, модерувала зустріч. Презентація завершилася чаюванням, обговоренням книги та автограф-сесією".

Своєю чергою, сам Костянтин Коверзнєв висловив подяку працівникам бібліотеки й особисто її керівнику Ользі Пірожик: "Дуже приємно, коли розумієш, що частка сказаного мною зі всього того складного набору символів, якими я намагався оперувати під час написання роману, дійшла до сердець тих, хто прийшов сьогодні в Ковелі на вулицю Степана Бандери, 2. Дякую всім працівникам Ковельської публічної бібліотеки. В мене з'явилися нові друзі..."

"Останнє Різдво перед кінцем світу" - роман українського письменника Костянтина Коверзнєва, що вийшов у луцькому видавництві "Терен" за підтримки Громадської організації "Ґардарика".

Критики вже назвали "Останнє Різдво перед кінцем світу" психологічним романом воєнного часу, в якому зливаються документальність, глибока інтимність і культурна пам’ять.

Поет Віталій Квітка таким чином відгукнувся на новий роман: "Чудова, дуже несподівана книга українського автора про Вторгнення та почування перед ним - лаконічна, епічна, бездоганна оповідь, при тому всьому дуже інтимна. Обома ногами раджу прийти на презентацію, придбати та прочитати - і затямити: такими ми і є насправді, це круте дослідження автором передовсім чоловічого внутрішнього світу, недосконалого, так (!), але ця правда така ж епічна, як і війна - приходить і краде навіть те, що є, недосконале, але живе в цьому світі".