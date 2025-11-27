Громада невеликого міста від початку повномасштабної війни спрямувала 394 мільйони гривень на підтримку Сил оборони

На 71-й сесії Ковельської міської ради 27 листопада затвердили бюджет громади на 2026 рік.

Про це інформують на сайті Ковельської міської ради у фейсбук.

Ключовим пріоритетом залишається підтримка Збройних Сил України. У наступному році на потреби військових заплановано 135 мільйонів гривень – це один із найбільших показників серед видатків, що не належать до захищених статей. Частину коштів уже закладено у бюджет, а упродовж року Програму дофінансовуватимуть з вільних залишків і можливого перевиконання бюджету.

Загалом, від початку повномасштабної війни громада спрямувала 394 мільйони гривень на підтримку Сил оборони.

Також вагомим напрямком є соціальний захист. Йдеться про фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям, людям з інвалідністю, військовослужбовцям, а також родинам загиблих та зниклих безвісти Захисників. Важливими у воєнний час залишаються програми лікування та адресної підтримки. Зокрема, одноразову допомогу людям, які мають онкологічні захворювання, збільшили удвічі.

Дохідну частину сформовано в обсязі 1 мільярд 192 мільйонів гривень. Власні надходження до загального фонду прогнозуються на рівні 900 мільйонів грн, з яких понад половину становить податок та збір на доходи фізичних осіб.

Найбільшим отримувачем коштів бюджету залишається галузь освіти (55%), далі — житлово-комунальне господарство, охорона здоров’я, соціальний захист.

Попри обмежені можливості власного ресурсу, громада планує нарощувати темпи розвитку за рахунок зовнішнього фінансування. У 2026 році Ковель розраховує залучити 460 мільйонів гривень інвестицій, грантів і позик — майже половину річного обсягу бюджету. Ці кошти дозволять реалізувати важливі інфраструктурні зміни без зменшення фінансування оборонних і соціальних програм.

Бюджет розвитку на наступний рік становитиме 85 мільйонів гривень. За ці кошти продовжать облаштовувати укриття та завершуватимуть ремонтні роботи, розпочаті цьогоріч. Серед важливих напрямків — розширення кладовища, вирішення проблем водовідведення, термомодернізація установ, поточний ремонт доріг, створення безбар’єрного простору у КЗ «ДЮСШ імені Євгена Кондратовича».

Заплановано реконструкцію укриття в пологовому будинку, створення ветеранського простору в приміщенні колишньої дитячої поліклініки, впровадження автоматизованої системи централізованого оповіщення.

«Бюджет прийнято. Це старт тих змін, важливих проєктів, ініціатив, які ми будемо здійснювати наступного року задля добробуту і розвитку нашої громади. Дякую всім за роботу та активність, за вашу позицію під час обговорення», — підсумував міський голова Ігор Чайка.

Також прийняли 37 місцевих програм. Вони стосуються охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, соціального захисту, підтримки наших військових, охорони навколишнього середовища.