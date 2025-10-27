Ворожий інформатор наводив російські дрони на Костянтинівку

Контррозвідка СБУ затримала ще одного російського інформатора, який шпигував поблизу лінії фронту на Донеччині.

Зловмисник коригував нальоти російських дронів-камікадзе типу «Ланцет» на житлову забудову Костянтинівки, повідомляє СБУ.



Наведенням повітряних атак рашистів займався завербований окупантами 59-річний місцевий безробітний. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли закликав у Телеграм-каналах до захоплення громади.



Фігурант передавав куратору геолокації будівель, в яких, на його думку, могли знаходитися українські оборонці.



Інформатор «зливав» ворогу координати об’єктів соціальної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах постійних обстрілів з боку рашистів.



Через посилення регулярних атак рф по місту інформатор під виглядом переселенця евакуювався до Львівщини, щоб «залягти на дно».



Втім, це йому не допомогло. Співробітники СБУ встановили місцеперебування агента і затримали його в орендованій квартирі. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з окупантами.



Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).



Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Фото: СБУ.