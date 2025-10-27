﻿
Війна

Ворожий інформатор наводив російські дрони на Костянтинівку

Контррозвідка СБУ затримала ще одного російського інформатора, який шпигував поблизу лінії фронту на Донеччині.

Зловмисник коригував нальоти російських дронів-камікадзе типу «Ланцет» на житлову забудову Костянтинівки, повідомляє СБУ.

Наведенням повітряних атак рашистів займався завербований окупантами 59-річний місцевий безробітний. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли закликав у Телеграм-каналах до захоплення громади. 

Фігурант передавав куратору геолокації будівель, в яких, на його думку, могли знаходитися українські оборонці. 

Інформатор «зливав» ворогу координати об’єктів соціальної  інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах постійних обстрілів з боку рашистів. 

Через посилення регулярних атак рф по місту інформатор під виглядом переселенця евакуювався до Львівщини, щоб «залягти на дно». 

Втім, це йому не допомогло. Співробітники СБУ встановили місцеперебування агента і затримали його в орендованій квартирі. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з окупантами. 

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). 

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ направила до суду обвинувальний акт на медіасоратника Медведчука Кирила Молчанова.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаКостянтинівкаагентокупанти
