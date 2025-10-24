СБУ направила до суду обвинувальний акт на медіасоратника Медведчука Кирила Молчанова

Перед судом постане соратник колишнього нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука так званий медіаексперт Кирило Молчанов. Йому загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, СБУ скерувала до суду обвинувальний акт на Кирила Молчанова. Підозрюваний обвинувачується у державній зраді та виправдовуванні російської війни проти України. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

За матеріалами СБУ, Кирило Молчанов проводив інформаційні диверсії проти України на замовлення російської ФСБ та зовнішньої розвідки РФ. Після роботи на підсанкційних телеканалах Медведчука Кирило Молчанов у 2022 році виїхав до Москви.

Там він приєднався до кремлівських медійних проєктів Другая Украина та Голос Європи (Voice of Europe). Керувати цими проєктами доручили Віктору Медведчуку.

Кирило Молчанов, як “політексперт” регулярно виступав на пропагандистських ефірах російських телеканалів, де висловлював підтримку нападу Росії на Україну та поширював фейки про ситуацію у нашій державі.

Також на замовлення Кремля Кирило Молчанов організовував на вулицях країн Євросоюзу акції, на яких закликав до припинення міжнародної підтримки України.

Також соратник Медведчука використовував підконтрольні Telegram-канали та відеохостинг YouTube для поширення дезінформації в країнах-партнерах України.

Слідчі СБУ зібрали докази проти Кирила Молчанова, він обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 6 ст. 111-1 (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з країною-агресором);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

Відомо, що Кирила Молчанова затримали в Польщі, а потім передали Україні.

У серпні СБУ викрила 12 поплічників Віктора Медведчука, які за завданням Кремля здійснювали інформаційні атаки на Україну.