Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) оприлюднило дані про виявлення 68 нових іноземних компонентів у ракетах та безпілотних літальних апаратах (БПЛА), які Росія використала для масованої атаки на українську енергетичну інфраструктуру та мирні міста у ніч на 22 жовтня.

Згідно з повідомленням розвідки, ці компоненти були знайдені у зброї, що застосовувалася під час атаки, і походять із різних країн, зокрема зі США, Китаю, Швейцарії, Японії та Тайваню.

«ГУР публікує дані про 68 іноземних компонентів ракет та БПЛА, якими росія атакує українську енергетичну інфраструктуру», – йдеться у повідомленні ГУР у соцмережах.

Оновлена інформація про «68 нових компонентів, виявлених у ракетах та БПЛА, застосованих росією проти України», була розміщена у розділі «Компоненти у зброї» на порталі War&Sanctions.

До цього оновлення, як зазначили у ГУР, увійшли компоненти таких засобів ураження:

крилатої ракети 9М727 «Іскандер-К»,

аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинжал»,

північнокорейської балістики KN-23/KN-24,

ударного БПЛА «Гєрань-2» (Shahed-136).

У розвідці підкреслили, що саме ці засоби були використані ворогом під час повітряної атаки 22 жовтня.

«На тлі новин "про успіхи локалізації" російські ракети та безпілотники продовжують літати на чіпах американських, китайських, швейцарських, японських, тайванських та інших іноземних виробників. Водночас два з шести типів засобів ураження, застосованих у цій атаці, надходять до рф завдяки підтримці її стратегічних партнерів - Ірану та КНДР», – зазначили в ГУР.

У відомстві також наголосили, що це підкреслює ризики для регіонів далеко за межами Європи, включаючи Індо-Тихоокеанський регіон та Близький Схід.

«Сьогоднішнє оновлення підтверджує, що чинні світові практики експортного контролю та механізми взаємодії між країнами потребують перегляду та вдосконалення у відповідь на нові виклики воєнного часу», – підсумували в ГУР.

Розділ «Компоненти у зброї», що наразі містить інформацію щодо майже 5,2 тис. компонентів у 179 зразках озброєння, має на меті допомогти цивілізованому світу в технологічному роззброєнні агресорів.