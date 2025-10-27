Екологічна катастрофа на Хмельниччині: Посадовицю підприємства підозрюють у забрудненні річки

На Хмельниччині розгортається серйозний екологічний скандал: керівниці місцевого молокопереробного підприємства повідомлено про підозру у порушенні правил охорони вод, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 242 КК України). Причиною стало систематичне скидання неочищених стічних вод, яке фактично знищило природне середовище притоки річки Калюс.

За даними Спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельницької обласної прокуратури, упродовж травня по листопад 2024 року, підприємство здійснювало незаконний скид відходів без належної очистки. Це призвело до катастрофічного забруднення водойми, зміни її фізико-хімічних показників та, як наслідок, до фактичного знищення екосистеми річки.

Екологічна експертиза підтвердила колосальні збитки, завдані довкіллю: їхня сума перевищує 14,8 мільйона гривень. Ця цифра відображає не лише фінансові втрати, але й масштаб шкоди, завданої природі, на відновлення якої можуть піти роки.

Скидання неочищених промислових стоків у водні об'єкти є прямим порушенням природоохоронного законодавства і становить значну загрозу для здоров'я людей та біорізноманіття. Даний випадок слугує черговим нагадуванням про необхідність суворого контролю за дотриманням екологічних норм на виробництвах, особливо тих, що працюють з великими обсягами рідких відходів.

Наразі триває слідство. Посадовиці загрожує відповідальність за екологічний злочин, який завдав непоправної шкоди водним ресурсам регіону.

