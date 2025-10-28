Екологічна бомба: Столиця в авральному режимі виділяє 548 млн грн на генератори для порятунку Дніпра

У Києві розгортається одна з найсерйозніших інфраструктурних криз останніх років. Через загрозу масштабних блекаутів і можливі обстріли критичних об’єктів місто терміново перекидає понад пів мільярда гривень на порятунок Бортницької станції аерації — ключового елементу системи водовідведення столиці.

Про надзвичайну ситуацію, що загрожує зупинкою всієї системи водовідведення, повідомив депутат Київради від «ЄС» Олександр Погребиський. Він зазначив, що ситуація "дуже складна" і потребує негайної координації центральної та міської влади, викликавши значний резонанс серед мешканців столиці.

Мільйони для «Київводоканалу»

Після закритої доповіді заступника голови КМДА Петра Пантелеєва про готовність інфраструктури до зими, Київрада ухвалила рішення про термінове виділення 548 млн грн для ПрАТ «Київводоканал».

Кошти будуть спрямовані на:

Реконструкцію систем водовідведення.

Закупівлю та встановлення резервних джерел живлення (потужних генераторів).

Модернізацію насосних станцій і критичних вузлів Бортницької станції аерації (БСА).

"Йдеться про забезпечення безперебійної роботи системи навіть у разі тривалого знеструмлення. Ми змушені перерозподіляти кошти з інших програм," — пояснив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, 300 млн грн із цієї суми було взято з депутатських фондів (програм благоустрою), решту — з бюджету розвитку.

Чому це терміново: Загроза екологічної катастрофи

Бортницька станція аерації — це єдиний комплекс, що очищує всі стічні води Києва і частини Київської області.

Ключовий ризик: Якщо через блекаут БСА зупиниться, місто залишиться без каналізації, а неочищені стоки потраплять безпосередньо у Дніпро, спричинивши екологічну катастрофу.

Депутати зазначають, що питання резервного живлення мало бути вирішене ще влітку, але тоді кошти були спрямовані на інші потреби, зокрема, 1,3 млрд грн на капремонт Харківського шосе та проєкти "Київавтодору". Тепер, в умовах відновлення загрози обстрілів енергетичної інфраструктури, Київ діє в екстреному режимі.

«Київводоканал» — приватна структура під державним фінансуванням

Виділення бюджетних коштів викликало додаткові питання через юридичний статус «Київводоканалу». Попри стратегічне значення, це приватне акціонерне товариство, де місту належить лише 25,5% акцій. Фактично, бюджет столиці фінансує приватну структуру, яка відповідає за безпеку всієї системи водопостачання. Рішення Київради 2024 року про повернення «Київводоканалу» у власність громади досі не реалізоване.

Резюме:

548 млн грн терміново виділено на резервне живлення систем водовідведення.

Головна мета — забезпечити роботу Бортницької станції аерації під час можливих знеструмлень.

Рішення ухвалено поспіхом, але воно рятує місто від можливої екологічної та комунальної катастрофи.

Міська влада наголошує: «Ситуація критична, але контрольована. Ми робимо все, щоб кияни не опинилися без води чи каналізації навіть у разі масштабних блекаутів». Київ готується до зими не лише з думкою про тепло, а й про те, щоб не залишитися без елементарних умов життя.