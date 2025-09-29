Скандал у столиці: директор фірми влаштував екологічну бомбу – 2 гектари сміття у центрі Києва

У самому серці столиці, у Голосіївському районі, виявлено кричущий випадок екологічного злочину: директор приватного товариства, яке мало б займатися поводженням з відходами, перетворив комунальну землю на нелегальне сміттєзвалище площею понад 2 гектари. Голосіївська окружна прокуратура м. Києва вже повідомила фігуранту про підозру за забруднення земель.

Дерибан землі та тонни сміття

Як встановило досудове розслідування, керівник приватного товариства, що офіційно надає послуги зі збирання відходів, без жодних дозвільних документів ігноруючи екологічні норми, вирішив використовувати комунальну ділянку на вул. Бродівській для несанкціонованого скидання сміття.

Для маскування своєї протиправної діяльності, він уклав договір оренди бази протиожеледних матеріалів, розташованої на цій же ділянці. Однак, замість зберігання піску та солі, на цю територію почали звозити тонни побутових відходів.

Екологічний удар: 2 гектари забруднення

Злочинну схему викрили представники Державної екологічної інспекції Столичного округу. Масштаби шкоди вражають:

Сміття займає площу понад 2 гектари .

Середня висота сміттєвих гір сягає близько 2 метрів.

Таке безконтрольне нагромадження відходів створює пряму загрозу для довкілля та здоров'я мешканців. Сміттєві полігони є джерелом фільтрату, що просочується в ґрунтові води, забруднюючи їх небезпечними хімічними речовинами, а також метану – потужного парникового газу, що посилює кліматичні зміни.

Внаслідок такого забруднення довкілля, державі спричинено шкоду на суму майже 430 тис. гривень.

Правова відповідальність за екологічний злочин

Дії директора кваліфіковано за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля.

Цей випадок вкотре підкреслює необхідність жорсткого контролю за діяльністю приватних компаній у сфері поводження з відходами та суворої відповідальності за екологічні злочини, які завдають непоправної шкоди природному середовищу Києва.

