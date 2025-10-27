Радіодиктант-2025: як долучитися та перевірити свої знання

До Дня української писемності та мови сьогодні, 27 жовтня, відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Текст цьогоріч називатиметься «Треба жити!». Традицію започаткувала у 2000 році команда Українського радіо, аби об’єднати українців навколо мови. За понад 20 років радіодиктант перетворився на найбільший україномовний флешмоб, який щороку збирає учасників з України та з-за кордону.

Коли слухати

Радіодиктант відбудеться 27 жовтня об 11:00.

Де слухати

Трансляція буде доступна на всіх платформах Суспільного:

- на хвилях Українського радіо та Радіо Культура;

- наживо на телеканалі Суспільне Культура;

- на YouTube-каналі Українського радіо;

- у застосунках suspilne.radio та Дія.

Цьогоріч авторкою радіодиктанту стала Євгенія Кузнєцова — письменниця та науковиця, відома романами, нонфікшн-публікаціями і перекладами з англійської, німецької та іспанської. Вона поділилася, що писати текст було відповідально, адже завдання — об’єднати всіх українців. «У кожного автора є своя аудиторія, а тут треба дати відчуття, що ми одне ціле, ми разом», — зазначила Кузнєцова.

Радіодиктант читатиме акторка театру і кіно, народна артистка України Наталія Сумська.

Надіслати роботи потрібно до 11:00 29 жовтня:

- паперові листи: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26 (штемпель не пізніше 28 жовтня);

- електронні роботи: фото або скан у форматах .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf на rd@suspilne.media

Всі надіслані роботи перевірить фахова комісія.

Як повідомляло раніше ForUa, 63% українців підтримують ідею радикальної українізації.