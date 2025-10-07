63% українців підтримують ідею радикальної українізації

87% українців підтримують лагідну українізацію, 53% вважають її цілком прийнятною. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Для 10% опитаних лагідна україназіція неприйнятна (для 4% категорично).

Радикальну українізацію — політику з тиском на російськомовних і забороною російської навіть у побуті — підтримують 63% респондентів (33% — повністю). Не приймають її 32% (14% категорично).

Приховану русифікацію, тобто ідею збереження формальної єдиної державної мови при фактичному посиленні позицій російської, схвалюють 54% українців (21% — повністю). Проти виступають 39% (19% категорично).

Регіональні відмінності:

Захід: лагідна українізація — 83% «за», 12% «проти»; радикальна — 72% і 22%; русифікація — 42% і 50%.

Центр: лагідна — 90% і 8%; радикальна — 67% і 28%; русифікація — 55% і 39%.

Південь: лагідна — 88% і 6%; радикальна — 56% і 38%; русифікація — 66% і 30%.

Схід: лагідна — 81% і 14%; радикальна — 31% і 58%; русифікація — 68% і 13%.

Розподіл за мовою спілкування:

Україномовні: лагідна — 88% підтримують, радикальна — 73%, русифікація — 46%.

Російськомовні: лагідна — 83%, радикальна — 29%, русифікація — 86%.

Білінґви: лагідна — 85%, радикальна — 44%, русифікація — 72%.

Молодші українці частіше схвалюють лагідну українізацію. Найбільше прихильників як радикальних, так і проросійських підходів серед наймолодшої вікової групи (до 29 років), найменше — серед 30–44-річних.

Опитування проводили телефоном серед 2012 респондентів у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Максимальна похибка — 2,9%, для кожного з трьох сценаріїв мовної політики — не більш як 5,1%.

Нагадаємо, у 2022 році 83% українців вважали, що українська мова повинна бути єдиною державною в Україні.