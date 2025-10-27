Австрійський канцлер став на захист Ізраїлю перед Євробаченням

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер виступив проти будь-яких спроб виключення Ізраїлю з міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який має відбутися у травні наступного року у Відні, повідомляє APA.

«Я вважаю виключення Ізраїлю фатальною помилкою. З огляду на нашу історію, я ніколи не підтримав би такого рішення», — заявив австрійський канцлер. «Контракти діють. Євробачення — це не політичний, а музичний захід», — наголосив він.

Штокер також утримався від коментарів щодо чуток, нібито очолювана ним Австрійська народна партія (ÖVP) тисне на керівництво суспільного мовника ORF із вимогою відмовитися від проведення конкурсу в разі виключення Ізраїлю.

Раніше генеральний директор ORF Роланд Вайсман нагадав, що участь країни в Євробаченні передбачає готовність прийняти конкурс у разі перемоги. Водночас кілька країн-учасниць, серед яких Іспанія, Нідерланди та Ірландія, раніше погрожували бойкотувати конкурс у разі участі Ізраїлю.

Призначене Європейською мовною спілкою (EBU) голосування щодо цього питання, яке мало відбутися в листопаді, було скасовано після оголошення перемир’я у секторі Гази. Очікується, що остаточне рішення про участь Ізраїлю ухвалять 10 грудня на Генеральній асамблеї EBU.

