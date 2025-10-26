Двох підозрюваних у пограбуванні Лувру затримали в Парижі

Французькі правоохоронці затримали двох підозрюваних у пограбуванні музею Лувр. Водночас викрадених коштовностей досі не знайшли.

Про це пише низка французьких медіа, зокрема Figaro та France Info.

Затримання підозрюваних відбулося напередодні ввечері. Одного з них заарештували, коли він готувався до посадки на рейс до Алжиру в аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль. Другого затримали в паризькому районі Сен-Сен-Дені.

France Info підтверджує затримання лише одного з підозрюваних в аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль.

Наразі поліція йде по сліду спільників, яких можуть заарештувати найближчими годинами. Однак вісім коштовностей вартістю 88 мільйонів євро станом на зараз досі не знайшли.

Загалом у зв'язку з пограбуванням розшукують чотирьох підозрюваних: двох, які безпосередньо пробралися до галереї в Луврі, та ще двох, які допомогли підозрюваним втекти на скутерах.

Раніше медіа також писали, що французькі слідчі підозрюють, що злочинцям допомагав один з працівників служби безпеки музею, який нібито передав їм інформацію про систему безпеки Лувру.

19 жовтня група невідомих (за даними слідства, чотири людини) викрали з Лувру коштовності XIX століття.

Усе пограбування тривало сім хвилин. Згідно з попередніми висновками, злодії в капюшонах отримали доступ до будівлі на березі Сени, де тривають будівельні роботи. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити безпосередньо до кімнати в галереї Аполлона.

Розбивши вікна, чоловіки проникли до будівлі, один з них лишився зовні. З награбованим вони втекли на «потужних скутерах». Минулося без постраждалих серед відвідувачів і персоналу.

Загалом грабіжники вкрали вісім предметів, зокрема намисто й сережку із сапфірової парюри королеви Марії-Амелі та королеви Гортензії, діадему, смарагдове намисто та пару сережок з парюри Марії-Луїзи, велику брошку у вигляді банта з корсажа імператриці Євгенії тощо. Корону імператриці Євгенії кинули під час втечі.