Маск має намір створити «армію» людиноподібних роботів

Американський мільярдер Ілон Маск під час зустрічі з інвесторами заявив, що компанія Tesla має намір розгорнути масштабне виробництво людиноподібних роботів Optimus. Йдеться про створення «мільйонної армії», повноцінний випуск якої планується розпочати наприкінці 2026 року. Про це повідомляє Wired.

За словами Маска, перший серійний прототип робота Optimus має бути готовий до лютого-березня наступного року.

Водночас Маск висловив стурбованість щодо майбутнього контролю над Tesla, заявивши: «Мені некомфортно створювати цю армію роботів, якщо у мене немає сильного впливу».

Як повідомляє Wired, акціонери Tesla незабаром проголосують за пропозицію виплатити Маску 1 трильйон доларів протягом наступного десятиліття.

Однак, виплата всієї суми та збільшення його частки володіння до 25% стануть можливими лише за умови виконання низки умов.

Серед цих умов — саме поставка 1 мільйона роботів Optimus, а також досягнення рекордних показників з виробництва автомобілів та ринкової капіталізації компанії.