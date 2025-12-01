Ізраїль завершив розробку передової системи протиповітряної оборони (ППО) "Залізний промінь" (Iron Beam), яка працює на лазерних технологіях. Цю систему планують передати ізраїльській армії вже у грудні 2025 року.

Про це заявив керівник Управління оборонних досліджень і розробок ізраїльського Міноборони Денні Голд на Міжнародному саміті з оборонних технологій DefenseTech, передає The Times of Israel.

Денні Голд наголосив, що очікується, що лазерна система "Залізний промінь" докорінно змінить правила ведення бойових дій.

"Паралельно ми вже працюємо над системами наступного покоління", — додав він.

Голд уточнив, що після завершення розробки та комплексних випробувань система буде готова до початкового постачання 30 грудня 2025 року.

Система, розроблена компанією Rafael Advanced Systems Ltd., не замінюватиме, а доповнюватиме вже наявні ізраїльські системи ППО, такі як "Залізний купол" (Iron Dome). Основна функція "Залізного променя" — збивати дрібні цілі (зокрема, мінометні міни та безпілотники), залишаючи більш великі та складні цілі для таких комплексів, як "Праща Давида" (David’s Sling) та "Стріла" (Arrow).

Система, над якою працювали з 2014 року, може стати революційним рішенням у протидії снарядним атакам. Її головна перевага полягає в тому, що за наявності постійного джерела енергії лазер фактично "не закінчується", забезпечуючи необмежений запас "боєприпасів".

Однак, як і всі лазерні системи, "Залізний промінь" має один суттєвий недолік: його ефективність знижується за умов низької видимості — зокрема, при сильному тумані, густій хмарності чи негоді.