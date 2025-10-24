Трамп після ударів Кремля по цивільних переконався в незмінному курсі Путіна й увів санкції, - CNN

Постійні удари ватажка рашистів Владіміра Путіна по цивільному населенню в Україні, максималістські вимоги Кремля – все це, на думку Трампа, сигналізувало про незмінний курс Путіна всупереч заходам мирного врегулювання у війні РФ проти України. Надалі плани президента США щоло саміту в Будапешті перетворилися на новий пакет санкцій.

Пише УНН із посиланням на CNN.

Минулого тижня Дональд Трамп був переконаний, що незабаром вирушить до Будапешта на особистий саміт з очільником РФ Путіним. Але згодом все було скасовано, а президент США вирішив діяти жорсткіше і запровадив нові санкції проти Росії.

Те, що сталося, було поступовим усвідомленням того, що позиція Путіна щодо припинення війни не змінилася з моменту зустрічі на авіабазі США на Алясці. По цивільному населенню в Україні продовжують бити ракети і дрони ЗС РФ, максималістські вимоги Москви до Києва незмінні.

За кілька годин до оголошення Росія завдала удару по будівлі українського дитячого садка в Харкові. На відео з місця події видно, як перелякані люди вибігають з палаючої будівлі, тримаючи в руках дітей, що кричать. – пише CNN.