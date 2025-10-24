З'явилася легальна причина припинити діяльність кубла РПЦ на Волині

Державна служба України з етнополітики (ДЕСС) знайшла в Корецького монастиря, що на Рівненщині, ознаки афілійованості з російською православною церквою. Тепер діяльність монастиря має бути припинена.
Про це ідеться в повідомленні ДЕСС.
Корецький монастир відомий як єдиний в Україні, який безпосередньо підпорядковується Синоду російської православної церкви та патріархові РПЦ Кірі1лу.
У 2024 році в Україні був ухвалений закон про заборону релігійних організацій, які пов’язані з Російською Федерацією, що мав би обмежити його діяльність.
Нагадаємо, за законом, ДЕСС проводить релігієзнавчу експертизу організацій щодо підлеглості центрам упливу у росії. Якщо є порушення, релігійній організації видають припис, щоб та їх усунула. Якщо організація порушить термін, щодо неї мають звернутися до адмінсуду з вимогою її «закрити».
Далі має відбутися суд, який вирішить, забороняти релігійну організацію чи ні. Під релігійною організацією маються на увазі окремі юридичні особи, як-от кожна окрема парафія, єпархія — і далі за церковно-адміністративною ієрархією.
Перевірку щодо Корецького монастиря почали в липні 2025 року й завершили в жовтні. Так, у монастиря знайшли низку ознак афілійованості монастиря із РПЦ:
- Корецький монастир є структурною частиною РПЦ;
- у статуті монастиря наявні положення про підлеглість та входження до структури РПЦ;
- у рішеннях керівних органів РПЦ чітко визначено канонічну та організаційну залежність монастиря;
- РПЦ має можливість впливати на управлінські рішення монастиря;
- РПЦ призначає керівницю монастиря та затверджує його статут.
На підставі отриманих висновків ДЕСС наказала вжити заходів щодо припинення діяльності Корецького монастиря.Автор: Богдан Моримух