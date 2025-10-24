﻿
З'явилася легальна причина припинити діяльність кубла РПЦ на Волині

Державна служба України з етнополітики (ДЕСС) знайшла в Корецького монастиря, що на Рівненщині, ознаки афілійованості з російською православною церквою. Тепер діяльність монастиря має бути припинена.

Про це ідеться в повідомленні ДЕСС.

Корецький монастир відомий як єдиний в Україні, який безпосередньо підпорядковується Синоду російської православної церкви та патріархові РПЦ Кірі1лу.

У 2024 році в Україні був ухвалений закон про заборону релігійних організацій, які пов’язані з Російською Федерацією, що мав би обмежити його діяльність.

Нагадаємо, за законом, ДЕСС проводить релігієзнавчу експертизу організацій щодо підлеглості центрам упливу у росії. Якщо є порушення, релігійній організації видають припис, щоб та їх усунула. Якщо організація порушить термін, щодо неї мають звернутися до адмінсуду з вимогою її «закрити».

Далі має відбутися суд, який вирішить, забороняти релігійну організацію чи ні. Під релігійною організацією маються на увазі окремі юридичні особи, як-от кожна окрема парафія, єпархія — і далі за церковно-адміністративною ієрархією.

Перевірку щодо Корецького монастиря почали в липні 2025 року й завершили в жовтні. Так, у монастиря знайшли низку ознак афілійованості монастиря із РПЦ:

  • Корецький монастир є структурною частиною РПЦ;
  • у статуті монастиря наявні положення про підлеглість та входження до структури РПЦ;
  • у рішеннях керівних органів РПЦ чітко визначено канонічну та організаційну залежність монастиря;
  • РПЦ має можливість впливати на управлінські рішення монастиря;
  • РПЦ призначає керівницю монастиря та затверджує його статут.

На підставі отриманих висновків ДЕСС наказала вжити заходів щодо припинення діяльності Корецького монастиря.

 Автор: Богдан Моримух

