У ЄС хочуть послабити американські санкції для окремих активів російської нафтової компанії Lukoil

Єврокомісія вивчає можливість отримання тимчасових ліцензій або механізмів «пом’якшення» американських санкцій для окремих активів російської нафтової компанії Lukoil у Європі.



«Ми плануємо обговорити з нашими американськими партнерами можливість отримання певних послаблень або тимчасових ліцензій для окремих видів діяльності – принаймні на певний час, щоб мати змогу поступово їх згорнути», – повідомив чиновник ЄС, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ.



В Румунії та Болгарії зараз працюють великі нафтопереробні заводи Lukoil, також ця російська компанія зберігає 45-відсоткову частку паливопереробного заводу в Нідерландах.



Окрім того, у ЄС працюють сотні заправних станцій Lukoil, лише у Бельгії їх близько 200, і на початку повномасштабного вторгнення їх регулярно пікетували українські активісти з вимогою запровадити санкції.



ЄС не запроваджував санкції щодо Lukoil, оскільки на відміну від «Роснефти» та «Газпром нефти», Lukoil формально не є державною компанією, а має приватних акціонерів, серед яких частка держави мінімальна.



Через це ЄС не міг застосувати ті ж санкційні механізми, які діють проти державних структур Росії, пояснив чиновник ЄС. Санкції щодо приватної компанії потребують окремих правових підстав (зв’язок із фінансуванням війни, обхід санкцій тощо).



Санкції США, запроваджені 22 жовтня, проти «Роснєфті», «Лукойла» та понад трьох десятків їхніх дочірніх компаній автоматично запроваджують обмеження на всі структури, в яких «Роснєфть» і «Лукойл» мають частку 50% і більше. У Грузії уже обговорюють,чи підпадає Lukoil Georgia під ці американські санкції.



Мінфін США попередив банки та посередників у всьому світі, що співпраця з такими компаніями може призвести до вторинних санкцій – включаючи заморожування кореспондентських рахунків та обмеження доступу до американської фінансової системи, передає агентство «Новости-Грузия».



Газета Politico, підкреслюючи масштаб американських обмежень, оприлюднила статтю з заголовком «Трамп робить те, чого не зміг Брюссель: знищує російську нафту в Європі». Журналісти пишуть, що теоретично ці санкції можуть змусити російські нафтові компанії продати свої активи та припинити постачання нафти до Європи через нафтопроводи, що залишилися.



Видання Bloomberg зазначає, що на тлі американських санкцій індійські нафтопереробники вже заявили, що майже повністю припинять закупівлі російської нафти.



У Росії є місяць на підготовку, перш ніж обмеження набудуть повної чинності.