П'ятеро затриманих у Тернополі за підозрою в злочинних діях військових брали безпосередню участь у бойових діях

П’ять із шести військових, яких 15 жовтня затримали в Тернополі за підозрою в майнових та насильницьких злочинах, були безпосередніми учасниками бойових дій, тобто виконували завдання на передовій.

Про це заявили у слідчому управлінні ГУ Нацполіції в Тернопільській області у відповідь на запит видання «Українська правда».

«Серед підозрюваних п’ятеро військовослужбовців виконували бойові завдання та брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів (на передовій)», — повідомили правоохоронці.

У слідчому управлінні не відповіли на запитання, до якого саме підрозділу належали військові, але зазначили, що в рамках кримінального провадження «надано запити з метою отримання інформації щодо конкретного підрозділу, в якому проходять військову службу підозрювані».

У поліції також наголосили, що серед затриманих «представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не встановлено».

«На даний час у кримінальному провадженні встановлено четверо потерпілих, яким завдано матеріального збитку, попередньо, на загальну суму 526 880 грн. Точна сума збитків буде установлена за результатами проведених судових товаро- та автотоварознавчих експертиз», — додали у поліції.

Також правоохоронці з’ясовують, чи перебувала вилучена у затриманих зброя на обліку у Збройних силах України.

«Наразі у кримінальному провадженні досудове розслідування триває, вживаються заходи, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, зокрема, виявлення нових епізодів злочинної діяльності, потерпілих, можливих спільників та інші обставини, що мають значення для справи», — зазначили в поліції Тернопільщини.

15 жовтня стало відомо, що у Тернопільській області поліцейські затримали 6 військових, які незаконно позбавляли волі людей, що перебували на реабілітації після поранень, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно.

У поліції не вказали, у якій бригаді служили затримані. Але у день затримання місцевий активіст Роман Довбенко казав, що йдеться про бійців 3 штурмової бригади. У самій бригаді лише зазначили, що співпрацюють з правоохоронцями з цього приводу та наголосили, що у їхній бригаді — найнижчий рівень злочинності з-поміж інших підрозділів.

Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета в етері Громадського радіо розповів, що затримані займалися злочинною діяльністю в період від півтора до двох місяців.

16 та 17 жовтня суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.