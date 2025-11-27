У Тернополі померла ще одна дитина, поранена під час ракетної атаки РФ

12-річна Адріана Унольт не змогла подолати тяжкі травми, отримані внаслідок удару по житлових будинках, і померла в лікарні після дев’яти днів боротьби за життя.

Про це у четвер, 27 листопада, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Дев’ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову — ще одне дитяче життя забрала війна", — написав мер.

Адріана Унольт померла внаслідок російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада. Під час атаки загинула її мама, а сестричка дівчинки досі перебуває під наглядом медиків у лікарні.

Андріана стала сьомою дитиною, яка загинула внаслідок того ракетного удару 19 листопада у Тернополі.