﻿
Війна

У Тернополі померла ще одна дитина, поранена під час ракетної атаки РФ

У Тернополі померла ще одна дитина, поранена під час ракетної атаки РФ

12-річна Адріана Унольт не змогла подолати тяжкі травми, отримані внаслідок удару по житлових будинках, і померла в лікарні після дев’яти днів боротьби за життя.

Про це у четвер, 27 листопада, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Дев’ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову — ще одне дитяче життя забрала війна", — написав мер.

Адріана Унольт померла внаслідок російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада. Під час атаки загинула її мама, а сестричка дівчинки досі перебуває під наглядом медиків у лікарні.

Андріана стала сьомою дитиною, яка загинула внаслідок того ракетного удару 19 листопада у Тернополі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Тернопільдитинасмертьатака рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Мирний план від Майкла Блумберга: колишній мер Нью-Йорка та екс-кандидат у президенти запропонував дев’ять пунктів замість "слабкої угоди" США та РФ
Полiтика 26.11.2025 20:35:15
Мирний план від Майкла Блумберга: колишній мер Нью-Йорка та екс-кандидат у президенти запропонував дев’ять пунктів замість "слабкої угоди" США та РФ
Читати
«Плівки Віткоффа»: у США звучать звинувачення у держзраді, Ушаков визнає сам факт розмов
Полiтика 26.11.2025 19:45:33
«Плівки Віткоффа»: у США звучать звинувачення у держзраді, Ушаков визнає сам факт розмов
Читати
Попри причетність до катувань українців і роботу на ТОТ РЧХ отримує мільярди від міжнародних структур
Війна 26.11.2025 19:30:03
Попри причетність до катувань українців і роботу на ТОТ РЧХ отримує мільярди від міжнародних структур
Читати

Популярнi статтi