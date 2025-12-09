Стрілянина в Одесі: просто посеред вулиці вбили чоловіка, чотири постріли в голову

В Одесі відбулася смертельна стрілянина на Фонтанській дорозі ввечері у вівторок, 9 грудня. На місці виявлено тіло чоловіка із вогнепальними пораненнями.

За даними Нацполіції, близько 18:00 очевидці повідомили про звуки пострілів і пораненого чоловіка, який лежав на вулиці.

На жаль, медики, що прибули на виклик, лише констатували смерть потерпілого — він загинув від вогнепальних поранень.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці проводили огляд території, встановлюювали усі обставини інциденту та особу, причетну до злочину.

Питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань вирішується.

Очевидці розповідають, що чоловікові випустили в голову чотири кулі. Ймовірно, вбитий був військовим.

Поліція не підтверджує приналежність вбитого до Збройних сил України. Водночас за даними джерел «Думської», чоловік був членом юдейської громади та мав серйозні фінансові проблеми, пов’язані з боргами.