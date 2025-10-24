Перехід на зимовий час: як мінімізувати наслідки переведення годинника

Щороку в останню неділю жовтня Україна переходить на зимовий час — стрілки годинника переводять на годину назад. Цьогоріч це відбудеться 26 жовтня о 4:00 ранку.

В результаті ми отримуємо додаткову годину сну. Проте навіть така незначна зміна може вплинути на біоритми, сон, настрій і самопочуття. Перехід на зимовий час — звична, але стресова для організму зміна.

Як переведення годинників впливає на організм:

Порушення сну: організму потрібно кілька днів, щоб адаптуватися. Можлива сонливість удень або безсоння вночі.

Погіршення концентрації і настрою: можуть з’явитися дратівливість, апатія, зниження уваги, особливо у дітей та літніх людей.

Зміни в роботі серцево-судинної системи: перші дні після переходу підвищується ризик гіпертонічних кризів та серцевих нападів через стрес і недосипання.

Сезонна депресія: темніші вечори знижують рівень серотоніну, що може викликати пригніченість і втому.

Дотримання простих правил сну, фізичної активності та світлового режиму допоможе зберегти здоров’я, настрій і енергію навіть після «вкраденої години сну». Щоб допомогти організму адаптуватися поступово змінюйте режим сну: за 3–4 дні лягайте і прокидайтеся на 15–20 хвилин пізніше.

Частіше виходьте на прогулянку вдень, відкривайте штори, снідайте біля вікна. Дотримуйтеся регулярного графіка харчування: це допомагає стабілізувати обмін речовин і рівень енергії, а коротка ранкова зарядка або прогулянка активізує серцево-судинну систему і підвищує рівень ендорфінів.

Варто також відмовитись від гаджетів перед сном, бо блакитне світло екранів пригнічує вироблення мелатоніну. А обмеження надмірного кофеїну та важкої їжі допоможе уникнути коливань енергії та настрою.

Якщо протягом тижня після переведення годинника ви відчуваєте тривалу втому, безсоння, головний біль чи пригнічений настрій, варто звернутися до сімейного лікаря. Іноді ці симптоми можуть бути ознаками сезонного емоційного виснаження або проблем зі сном.

