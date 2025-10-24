﻿
Суспiльство

Держзрада та вбивство нардепа: Підозрюваний у справі Парубія залишиться за ґратами

Держзрада та вбивство нардепа: Підозрюваний у справі Парубія залишиться за ґратами

За клопотанням Львівської обласної прокуратури суд продовжив тримання під вартою 52-річного львів’янина, якого підозрюють у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

Підозрюваний і надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Йому інкримінують низку тяжких злочинів: державну зраду, посягання на життя народного депутата та незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 111, ст. 112, ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, колишнього Голову Верховної Ради України, чинного народного депутата Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові. Підозрюваного було затримано невдовзі після вчинення злочину.

Раніше Зеленського закликали дати звання Героя України не лише Парубію, а й Фаріон.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

суддержзрадавбивствоАндрій Парубій
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Пекло під Сіверськом: ЗСУ знищили бронемонстра ворога
Війна 24.10.2025 07:52:53
Пекло під Сіверськом: ЗСУ знищили бронемонстра ворога
Читати
Сьогодні світло відключатимуть за скороченими графіками
Енергетика 24.10.2025 07:14:08
Сьогодні світло відключатимуть за скороченими графіками
Читати
Погода 24 жовтня: подекуди дощі та сильний вітер.
Суспiльство 24.10.2025 06:39:53
Погода 24 жовтня: подекуди дощі та сильний вітер.
Читати

Популярнi статтi