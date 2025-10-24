Держзрада та вбивство нардепа: Підозрюваний у справі Парубія залишиться за ґратами

За клопотанням Львівської обласної прокуратури суд продовжив тримання під вартою 52-річного львів’янина, якого підозрюють у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

Підозрюваний і надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Йому інкримінують низку тяжких злочинів: державну зраду, посягання на життя народного депутата та незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 111, ст. 112, ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, колишнього Голову Верховної Ради України, чинного народного депутата Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові. Підозрюваного було затримано невдовзі після вчинення злочину.

