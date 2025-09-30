Зеленського закликали дати звання Героя України не лише Парубію, а й Фаріон

Львівська обласна рада звернулася до президента України з проханням посмертно надати звання Героя України колишньому голові Верховної Ради, народному депутату Андрію Парубію та мовознавиці Ірині Фаріон.

Відповідні рішення депутати ухвалили під час засідання 30 вересня.

Рішення підтримали 56 та 55 депутатів відповідно, повідомляє Громадське.

У документі депутати наголосили, що Андрій Парубій був видатним політичним і громадським діячем, депутатом Львівської обласної ради, багаторічним народним депутатом України, головою Верховної Ради у 2016–2019 роках, активним учасником Революції гідності та засновником Самооборони Майдану.

«Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та демократичного розвитку. Його мужність, рішучість та лідерство стали символом незламності українського народу», — йдеться у зверненні.

Зазначимо, що на сайті інтернет-представництва президента набрала необхідні 25 тисяч голосів петиція з проханням посмертно надати звання Героя України Парубію. Верховна Рада підтримала цей запит до президента.

Депутати обласної ради також нагадали, що Ірина Фаріон — доктор філологічних наук, професор Національного університету «Львівська політехніка», колишня депутатка Верховної Ради України та Львівської обласної ради, мовознавиця та громадська діячка. У зверненні наголосили на її багаторічній праці в галузі українознавства, наукових досягненнях, активній просвітницькій та громадсько-політичній діяльності, спрямованій на захист української мови та ідентичності.

Улітку минулого року на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію з проханням надати Ірині Фаріон звання Героя України. Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів. Кабінет Міністрів відповів, що звернення громадян розглянуть на засіданні нагородної комісії. У лютому Львівська ОВА скерувала подання президентові про надання мовознавиці звання Героя України посмертно.

Народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Нападник здійснив орієнтовно вісім пострілів у політика з вогнепальної короткоствольної зброї, унаслідок чого Парубій загинув на місці.

Глава Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що підозрюваний тривалий час готувався до вбивства, відстежуючи жертву. А після нападу намагався переховуватися на Хмельниччині. За словами Вигівського, цей злочин не випадковий і в ньому є російський слід. Підозрюваному Михайлу Сцельнікову загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

За даними слідства, обвинувачений В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні.

Слідство вважає, що в Зінченка виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є «абсолютно проукраїнським». Але, мовляв, хлопець «вважає, що не треба розділяти українське суспільство».

Зінченку закидають умисне вбивство людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне поводження зі зброєю. За висунутими статтями йому загрожує довічне позбавлення волі.