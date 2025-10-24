﻿
Свiт

Німеччина просить США «пом’якшити» санкції проти "Роснєфті" — причина

Німеччина просить США «пом’якшити» санкції проти "Роснєфті" — причина

Німеччина звернулася до Сполучених Штатів із проханням звільнити німецький підрозділ російської нафтової компанії "Роснєфть" від дії американських санкцій. Після того як кілька німецьких банків висловили занепокоєння, що санкції можуть заблокувати їхню співпрацю з місцевим енергетичним постачальником, уряд ФРН почав переговори зі США щодо виключення цього бізнесу зі списку обмежень, повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Йдеться про німецький бізнес "Роснєфті", який контролюється владою Німеччини, але юридично належить Росії. Підрозділ володіє частками у нафтопереробних заводах Schwedt, MiRo і Bayernoil. Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році активи "Роснєфті" в Німеччині були передані під управління уряду ФРН.

Речник Міністерства економіки Німеччини заявив, що американські санкції не повинні поширюватися на цей бізнес, оскільки він фактично відокремлений від російської материнської компанії та перебуває під контролем Берліна.

Як повідомляло раніше ForUa, США завдали нищівного удару по нафтовому експорту РФ в Індію.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Берлінсанкції СШАсанкції проти «Роснефти»пом’якшення санкційнімецькій підрозді Роснефти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Китаї зафіксували перший випадок зараження рідкісним штамом ВІЛ-2
Здоров'я 23.10.2025 22:59:36
У Китаї зафіксували перший випадок зараження рідкісним штамом ВІЛ-2
Читати
Берн вводить обмеження на виїзд для шукачів притулку: для українців діятиме виняток
Свiт 23.10.2025 22:40:28
Берн вводить обмеження на виїзд для шукачів притулку: для українців діятиме виняток
Читати
Програма PURL: Іспанія долучилася до закупівлі зброї для України
Полiтика 23.10.2025 22:21:08
Програма PURL: Іспанія долучилася до закупівлі зброї для України
Читати

Популярнi статтi