Німеччина звернулася до Сполучених Штатів із проханням звільнити німецький підрозділ російської нафтової компанії "Роснєфть" від дії американських санкцій. Після того як кілька німецьких банків висловили занепокоєння, що санкції можуть заблокувати їхню співпрацю з місцевим енергетичним постачальником, уряд ФРН почав переговори зі США щодо виключення цього бізнесу зі списку обмежень, повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Йдеться про німецький бізнес "Роснєфті", який контролюється владою Німеччини, але юридично належить Росії. Підрозділ володіє частками у нафтопереробних заводах Schwedt, MiRo і Bayernoil. Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році активи "Роснєфті" в Німеччині були передані під управління уряду ФРН.

Речник Міністерства економіки Німеччини заявив, що американські санкції не повинні поширюватися на цей бізнес, оскільки він фактично відокремлений від російської материнської компанії та перебуває під контролем Берліна.

