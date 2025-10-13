﻿
Енергетика

Тепло прийде пізніше: Кабмін відклав старт опалювального сезону

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови №812, якими офіційно встановлено нові дати опалювального сезону. Відповідно до документа, опалювальний період триватиме з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

Раніше опалювальний сезон визначався у межах з 15 жовтня по 15 квітня, проте уряд ухвалив рішення змістити початок та завершення на пізніші терміни.

Такі зміни закріплені постановою Кабміну від 8 жовтня 2025 року №1267, що вносить корективи до правил постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам. Згідно з документом, міжопалювальний період триватиме з 1 травня по 31 жовтня, а опалювальний — з 1 листопада по 31 березня.

Уряд пояснює, що зміщення термінів дозволить оптимізувати споживання газу та скоротити витрати на енергоресурси в умовах стабільнішої температури восени та навесні.

Раніше стало відомо, хто зможе платити за світло вдвічі менше вже у жовтні.

