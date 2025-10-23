Відкритий конфлікт: Ілон Маск поставив під сумнів компетентність очільника NASA

У США виник відкритий конфлікт між засновником SpaceX Ілоном Маском та виконувачем обов’язків голови NASA Шоном Даффі через управління космічним агентством.

Протистояння розпочалося після заяв Даффі про можливу зміну структури NASA та залучення нових компаній до місячної місії Artemis 3, що означає послаблення ролі SpaceX, передає Reuters.

Шон Даффі заявив, що розробка корабля Starship від SpaceX відстає від графіка, тому NASA оголосить конкурс, щоб інші компанії могли представити альтернативні рішення для висадки астронавтів на Місяць.

За словами Даффі, головна мета – випередити Китай у місячних перегонах. Представниця агентства Бетані Стівенс підтвердила, що офіційний запит пропозицій для приватних компаній буде оприлюднено найближчим часом.

Ілон Маск публічно поставив під сумнів професійну придатність очільника NASA після того, як з’явилися повідомлення про можливе підпорядкування організації Міністерству транспорту США, яке очолює сам Даффі.

У соцмережі X Маск заявив, що космічним агентством має керувати людина з високим рівнем компетентності.

– Людина, відповідальна за космічну програму Америки, не може мати IQ з двома цифрами, – висловився мільярдер.

Після цього Ілон Маск зазначив, що його ракета Starship зможе виконати повну місію висадки на Місяць. Шон Даффі заявив, що космічна гонитва триває, і компанії повинні бути готовими до конкуренції.

Як повідомляв ForUA, що у 2021 році NASA уклало контракт із SpaceX на розробку посадкового модуля для місії Artemis 3. Проте, компанія Маска більше не є єдиним учасником проєкту.