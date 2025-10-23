﻿
З паспортів-книжечок прибрала російську мову

Верховна Рада ухвалила постанову №13369, якою внесли зміни до оформлення паспорта громадянина України, прибравши звідти російську мову. 

Про це стало відомо за результатами пленарного засідання Верховної Ради 23 жовтня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За постанову проголосувало 265 народних депутатів. Відтепер усі записи в паспорті громадянина України у формі книжечки будуть заповнюватися виключно українською. Раніше всі дані дублювали російською. 

Постанова також скасувала старе положення про закордонні паспорти, яке було затверджене ще у 1992 році та не відповідало чинному законодавству. 

Зауважимо, що ще з 2016 року паспорти українців оформлюють лише у вигляді ID-картки, а останні книжечки були надруковані ще у 2014 році.

Проте у виняткових випадках паспорт-книжечку можуть видати за рішенням суду. Однак і в таких документах усі записи також будуть виключно українською.

Якщо у старому паспорті-книжечці громадянина є записи російською мовою, він залишиться чинним

